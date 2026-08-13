Un taxi atropelló a tres personas, en Flores

Tres personas resultaron heridas esta tarde tras ser atropelladas por un taxi en el barrio porteño de Flores y una de ellas sufrió una fractura expuesta.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito, donde, por circunstancias que son motivo de investigación, el vehículo, un Chevrolet Spin, habría perdido el control y embistió a los transeúntes.

Un ciclista padeció la fractura expuesta de su pierna izquierda y fue derivado en una ambulancia de Swiss Medical previamente al arribo del SAME.

Por su parte, las autoridades determinaron la derivación de una mujer con politraumatismos y de un hombre, de 75 años, al Hospital Piñero.

Fuente: Noticias Argentinas

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