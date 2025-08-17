En la barrera de Nazca, un taxi cruzó con la barrera baja, y chocó con el tren

Un tren de la línea Sarmiento y un taxi chocaron en el barrio de Flores, en la barrera de Nazca y Bacacay, en las primeras horas del sábado. El conductor del vehículo, junto a un acompañante, se escapó del lugar del hecho y ahora es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

Según el material audiovisual que se divulgó por redes sociales, el hecho se dio aproximadamente a las 6:00, cuando el vehículo de alquiler intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras se encontraban bajas.

Luego, el tren que se trasladaba a Moreno, no llegó a frenar y embistió al vehículo menor, que quiso esquivar la barrera al dar marcha hacia atrás y luego rodear a los autos que esperaban para cruzar antes de que pudiera hacerlo.

La fuerza del impacto destrozó la trompa del auto, que terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel.

A raíz del choque, el servicio ferroviario de la línea Sarmiento se vio interrumpido por un tiempo, mientras personal de Bomberos retiró el taxi de las vías y se realizaban los peritajes de rigor.

