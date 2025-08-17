17 de agosto de 2025

cartel

Homenaje a San Martín, en la Plaza “Ciudad de Banff”

La Bocina 16 de agosto de 2025
14-feria de mataderos

Homenaje a San Martín, con danzas y canciones, en la Feria de Mataderos

La Bocina 16 de agosto de 2025
14-retetario de sueños

“Recetario de sueños”: música bajo las estrellas, en el Planetario

La Bocina 15 de agosto de 2025

14-afrodescendientes

Del África a Buenos Aires: charla sobre los porteños afrodescendientes

La Bocina 17 de agosto de 2025
16-tareas de cuidado

Pibas argentinas dedican el doble de tiempo al trabajo no remunerado, que los pibes

La Bocina 16 de agosto de 2025
16-porsuigieco

PORSUIGIECO. Reencuentro y reedición, medio siglo después

La Bocina 16 de agosto de 2025
197-03-M

16 de Agosto, Día del Hincha de All Boys

La Bocina 16 de agosto de 2025