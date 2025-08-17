Del África a Buenos Aires: charla sobre los porteños afrodescendientes

Buenos Aires y las migraciones de origen afrodescendiente y africano. En el marco del Ciclo de conferencias “La ciudad moderna y sus patrimonios”, esta charla dará cuenta de las llegadas de migrantes provenientes del continente africano, enfatizando el período moderno de la Argentina para criticar el mito de una nación construida desde el relato como “blanca y europea”. El trabajo forma parte del libro Buenos Aires moderna. Nuevos estudios comparados, editado por la Dirección Patrimonio, Museos y Casco Histórico. El lunes 18 a las 18 h en el Bar La Poesía (Chile 502). Actividad sin costo. No se suspende por lluvia.

