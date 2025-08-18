Polo Educativo, Cultural y Deportivo Rocca All Boys, es ponerle vida a tanto encierro. Eso es lo que representa el Polo Educativo, Cultural y Deportivo Rocca / All Boys: una transformación profunda, necesaria y única en el mundo.

Donde alguna vez funcionó la vieja cárcel de menores Manuel Rocca, cerrada hace 9 años, hoy proponemos algo totalmente distinto: inclusión, educación, cultura y deporte al servicio del barrio.

El proyecto impulsado por All Boys no es solo una obra.

Es el hito más importante de estos tiempos para nuestra comunidad.

Es un acto de reparación, de memoria activa, y sobre todo, de futuro.

Este espacio tendrá:

Una biblioteca digital conectada con las grandes bibliotecas del mundo.

Dos salas de exposiciones de arte, abiertas a artistas, escuelas y proyectos culturales.

Una sala de cine y teatro con capacidad para 150 espectadores.

Una escuela y un jardín de infantes con instalaciones deportivas.

Espacios para la práctica de deportes, no solo para las escuelas dentro del predio, sino también para las demás escuelas del barrio.

Un espacio donde el Club A. All Boys podrá ampliar la oferta deportiva y cultural.

Una plaza de 1.500 m² sobre la Av. Segurola, abierta y pensada para toda la comunidad.

Donde antes hubo encierro, hoy proponemos apertura.

Donde hubo silencio, que haya conocimiento, cultura y comunidad.

Donde hubo dolor, que haya esperanza y oportunidades.

El Rocca puede volver a tener vida.

Y esta vez, al servicio de todos.

Club Atlético All Boys

Relacionado