“Norita” llega al Cine por la Identidad
El jueves 21 de agosto, a las 18 hs. realizamos una nueva función de Cine por la Identidad con la proyección del documental “Norita”, de Jayson McNamara y Andrea Tortonese, sobre la emblemática Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.
Este ciclo de cine-debate se realiza en el auditorio de la Casa por la Identidad del @espaciomemoria Ex Esma (Av. del Libertador 8151, CABA), con entrada libre y gratuita y cuenta con cuenta con el apoyo del @banco_provincia
El jueves nos acompañará una de sus directora, Andrea Tortonese ( @animandiart ) para contarnos detalles de la producción de esta película tan necesaria.
El largometraje es un recorrido por la historia de dictadura en Argentina, una época en la que el hijo de nuestra protagonista Norita, Gustavo, fue secuestrado y desaparecido por las Fuerzas Armadas; hasta llegar a la actualidad en donde la potente “ola verde” de los feminismos se expande de Argentina para el mundo.
El ciclo Cine por la Identidad se realiza un jueves por mes. La siguiente función será el 18 de septiembre. En tiempos que procuran el olvido y la negación del pasado oscuro de nuestro país, proponemos participar de estas actividades que pretenden fortalecer la memoria que tenemos como pueblo.