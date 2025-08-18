Más servicios en tu Barrio, en Monte Castro
El Club Atlético All Boys vuelve a abrir sus puertas para que todos los vecinos y vecinas puedan acceder a servicios y trámites sin alejarse del barrio.
Mercedes 1951 – CABA
Martes 19 y miércoles 20 de agosto
De 9:00 a 14:00 hs.
Vas a poder realizar:
Trámites de DNI y Pasaporte (cupos limitados)
Atención social y Defensa al Consumidor
Subsidios de luz, agua y gas
Toma de denuncias y orientación sobredelitos ante el ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
Asistencia en trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE
Servicios de salud (oftalmología, odontología, vacunación)
Atención a animales (castración, desparasitación, zoonosis)
Y muchos trámites más.
Algunos servicios cuentan con cupos limitados.