“A Adorni lo echamos los argentinos, hartos de la mentira y el engaño”

“No podés decir que venís a cambiar todo, que sos el gobierno anticasta, presentar un discurso de la moral como política de Estado y después, cuando aparece un caso como este, sostenerlo de la manera en que lo hicieron”, expresó Hernán Reyes, ex legislador y referente de la Coalición Cívica.

Reyes consideró que la salida del jefe de Gabinete puede darle algo de aire a la gestión de Milei, aunque remarcó que el desafío es de fondo. “Sin dudas que, que no esté más, le da aire, le da mayor movimiento, pero creo que hay un problema de fondo en el Gobierno: no entiende que tiene que cambiar la lógica política”, sostuvo.

“Yo creo que ni Adorni renuncia, ni Milei se la acepta. A Adorni lo echamos los argentinos después de seis meses de ver y hartarnos de la mentira y del engaño”, sostuvo Reyes, al analizar la salida del ex funcionario y cuestionar la forma en la que fue comunicada.

“La carta de ‘renuncio, gracias presidente’ me parece una decisión táctica de poca monta”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990

El dirigente señaló que el caso Adorni representa un problema más profundo para el oficialismo y advirtió que el Gobierno debe modificar su forma de hacer política.

“No podés decir que venís a cambiar todo, que sos el gobierno anticasta, presentar un discurso de la moral como política de Estado, y después, cuando aparece un caso como este, sostenerlo de la manera en que lo hicieron”, expresó.

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