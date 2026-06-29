Un ladrón fue detenido por la Policía de la Ciudad dentro del baño de un departamento del barrio de Mataderos, adonde se había ocultado después de haber ingresado a la vivienda con intenciones de robo.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900.

La Policía fue alertada por una vecina que llamó al 911 tras observar que un desconocido ingresó a un departamento del primer piso, a través de una ventana que da al pulmón interno del inmueble.

Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad se presentaron en el lugar y, con la autorización de la Fiscalía interviniente, realizaron una revisión en la vivienda.

Los oficiales detuvieron al sospechoso en el interior del baño del departamento, donde se ocultaba.

Los efectivos secuestraron un martillo, una llave de fuerza, un juego de 25 llaves Allen, una pinza de punta, cuatro destornilladores y distintos juegos de llaves, elementos que el detenido llevaba consigo al momento de ser identificado.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 18 a cargo de Marcelo Ruilopez, Secretaría de Diego Seco, dispuso la detención del imputado, de 42 años y con domicilio en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, por tentativa de robo por escalamiento, y el secuestro de las herramientas.

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