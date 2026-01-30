Salió de la cárcel, y volvió a robar en Villa del Parque: detenido

Un delincuente que había recuperado la libertad a fines del año pasado fue detenido nuevamente por la Policía de la Ciudad tras cometer tres robos a mano armada en el lapso de tres días, dos de ellos en menos de 40 minutos.

Lo llaman el “ladrón de la bici” aunque al momento de la detención por parte de los detectives de la División Investigaciones Comunales 11 (DIC11) de la Policía de la Ciudad se desplazaba a pie, por la zona comercial de Nazca y Álvarez Jonte, en Villa del Parque.

Los oficiales, que tenían la investigación en torno a tres robos y lo buscaban por las zonas comerciales de la comuna 11, detectaron al sujeto, de 24 años, vistiendo una camiseta negra del seleccionado argentino de fútbol y gorra con visera negra, las mismas ropas con las que había quedado grabado el 16 de enero en las cámaras de seguridad de un pet shop de Beiró al 5000, y luego a un kiosco en la avenida San Martín al 7300, en Villa Devoto. En todo los casos se trasladó a bordo de una bicicleta, según los testigos.

También el detenido está sindicado como el autor de otro robo, el 14 de enero, a un kiosco en Camarones al 3600, en Villa Santa Rita, también en la comuna 11, con el mismo modus operandi: amenazas con arma, sustracción de dinero y huida en bicicleta.

Los detectives de la DIC11 ya contaban con la fisonomía del imputado de esos robos y, encima con la misma ropa que vestía en aquellos hechos, lo vieron pasar por la avenida Nazca al 2300, y a los metros lo interceptaron.

El sujeto, que había quedado en libertad el 29 de diciembre del año pasado, en menos de un mes nuevamente quedó detenido, tal cual consideró el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43, Secretaría 109, que unificó las tres nuevas causas que lo imputan.

Fuente: Policía de la Ciudad

Relacionado