Nuevo diseño de una plazoleta en Villa Santa Rita

La plazoleta ubicada en el ensanche de Ricardo Gutiérrez y Baigorria fue puesta en valor y pasó a conformar un nuevo espacio público integrado al entorno urbano. El sector, que anteriormente funcionaba como un área de transición entre veredas y calzadas, presentaba dimensiones reducidas, solados con desgaste y ausencia de vegetación, lo que le otorgaba un carácter duro y poco atractivo desde el punto de vista paisajístico.

La intervención respetó el trazado original del lugar y la prolongación de las calles preexistentes, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal y reorganizar los cruces. A partir de esta redefinición, el espacio se integró de manera más armónica al barrio y al sistema de plazoletas ya revalorizadas de la zona, como Raffo Bonta y Ricardo Gutiérrez.

Además, se proyectó una nueva plazoleta entre el espacio preexistente y la esquina de la manzana, manteniendo las separaciones necesarias para respetar el trazado de las banquinas y asegurar el correcto escurrimiento pluvial hacia los sumideros del área.

La propuesta incorporó nuevos canteros, un diseño paisajístico renovado, senderos peatonales y equipamiento de estar, junto con luminarias, cestos y juegos lúdicos resueltos con pintura sobre el solado. Estas acciones permitieron aumentar la superficie absorbente, mejorar la calidad ambiental y dotar al lugar de mayor atractivo.

Como resultado, el sector dejó de percibirse como un espacio residual y se consolidó como un ámbito de encuentro y contemplación para los vecinos de Villa Santa Rita, fortaleciendo la espacialidad del entorno y su integración al tejido urbano.

