20 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

14-macri carcel

Acuerdo Nación-Ciudad: antes de mayo, trasladarían la cárcel de Villa Devoto

La Bocina 14 de enero de 2026 0
04-derrumbe

Murió una mujer al derrumbarse un andamio, en Chivilcoy al 3600

La Bocina 4 de diciembre de 2025 0
18-escuela alfredo palacios

La Escuela “Alfredo Palacios”, de Villa Mitre, celebró 100 años de vida

La Bocina 18 de noviembre de 2025 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

galperin eurnekian

“La brecha entre los superricos y el resto, se amplía cada vez más”

La Bocina 20 de enero de 2026 0
1. Spinetta infinito

“Spinetta infinito” en el Centro Cultural Recoleta

La Bocina 20 de enero de 2026 0
PATO_FERNANDEZ

Nuevo diseño de una plazoleta en Villa Santa Rita

La Bocina 20 de enero de 2026 0
20-choque

Choque fatal en Villa Soldati: un muerto y un herido

La Bocina 20 de enero de 2026 0