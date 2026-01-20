Choque fatal en Villa Soldati: un muerto y un herido

Un choque entre una moto y un camión dejó como saldo un hombre muerto y otro herido, en el barrio porteño de Villa Soldati.

El hecho se produjo el lunes por la noche en la Avenida 27 de Febrero y su intersección con la calle Pergamino, sentido a Nueva Pompeya.

Por motivos que se investigan, la colisión se produjo entre un camión y una moto, en la cual uno de sus ocupantes murió casi en el acto y el otro resultó herido, este último trasladado por el SAME al Hospital Cecilia Grierson con politraumatismos.

De acuerdo al vocero policial, los dos son hombres mayores de edad y el que resultó fallecido terminó debajo del camión.

Durante este lunes por la noche permanecía cortada la Avenida 27 de Febrero por pericias viales y de Policía Científica.

Interviene en el hecho personal de la Comuna 8 B de la policía de la Ciudad, Bomberos sde la Estación 2 de Parque Patricios, Tránsito porteño y el SAME.

