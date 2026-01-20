Luego de varios idas y vueltas, comenzaron los trabajos de remodelación en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. El primer paso concreto del ambicioso proyecto fue el inicio de la demolición en el sector de boxes.

Estas obras forman parte de un plan integral de renovación impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca modernizar por completo el circuito porteño y adaptarlo a los estándares internacionales actuales, tanto en infraestructura como en seguridad.

La remodelación apunta, en una primera etapa, a lograr la homologación FIM para que el autódromo pueda recibir al MotoGP a partir de 2027, marcando el regreso del Mundial de Motociclismo a Buenos Aires tras casi tres décadas. En ese camino, el proyecto contempla no solo nuevos boxes y paddock, sino también un rediseño total del trazado, con variantes específicas para motos y autos.

Además, el plan tiene una segunda fase de mayor alcance, orientada a cumplir con los requisitos de la FIA Grado 1, lo que abriría la puerta a un eventual regreso de la Fórmula 1 en el futuro. Para ello, se prevén cambios profundos en el circuito, la ampliación de sectores clave, nuevas tribunas, áreas de hospitalidad y servicios de primer nivel.

La inversión estimada ronda los 100 millones de dólares y el cronograma de obras apunta a completar la primera etapa hacia febrero de 2027, con el objetivo de que el Gálvez vuelva a posicionarse como una plaza competitiva dentro del automovilismo y motociclismo internacional.

