“Verano en las Plazas”: diversión para chicos en el barrio

Verano en las Plazas se suma a las actividades de Verano en Buenos Aires, con propuestas para los más chicos. Durante cinco semanas, todos los jueves y viernes, a partir de las 17 horas, se realizarán distintas actividades pensadas para disfrutar al aire libre. Todas las actividades son con entrada libre y sin costo y se suspenden en caso de lluvia.

La programación se despliega en simultáneo en plazas de distintas comunas de la Ciudad, con propuestas lúdicas, artísticas y recreativas para los más chicos. La agenda incluye desafíos deportivos, activaciones en calesitas, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes y acróbatas, talleres creativos y espectáculos para toda la familia.

Cronograma de actividades de Verano en las Plazas

22 y 23 de enero

● Plaza Primero de Mayo (Comuna 3 · Balvanera): Hipólito Yrigoyen y Pasco.

● Plaza Unidad Nacional (Comuna 8 · Villa Lugano): Murguiondo y Delfín Gallo.

● Parque Los Andes (Comuna 15 · Chacarita): Av. Corrientes y Av. Dorrego

29 y 30 de enero

● Plaza Almagro (Comuna 5 · Almagro): Sarmiento y Bulnes.

● Parque Avellaneda (Comuna 9 · Parque Avellaneda): Av. Directorio y Av. Lacarra.

● Plaza Echeverría (Comuna 12 · Villa Urquiza): Bauness y Nahuel Huapi.

5 y 6 de febrero

● Parque Vicente López y Planes (Comuna 2 · Recoleta): Montevideo y Juncal.

● Plaza Giordano Bruno (Comuna 6 · Caballito): Bacacay y Parral.

● Plaza Ejército de los Andes (Comuna 10 · Villa Luro): Av. Rivadavia y Corvalán.

12 y 13 de febrero

● Plaza Matheu (Comuna 4 · La Boca): Irala y Magallanes.

● Plaza Roque Sáenz Peña (Comuna 11 · Villa General Mitre): Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá.

● Parque Las Heras (Comuna 14 · Palermo): Salguero y Juncal.

19 y 20 de febrero

● Parque Lezama (Comuna 1 · San Telmo): Brasil y Defensa.

● Parque Chacabuco (Comuna 7 · Parque Chacabuco): Av. Asamblea y Curapaligüe.

● Plaza Juan José Paso (Comuna 13 · Colegiales): Moldes y Virrey Arredondo.

Toda la programación, junto con las novedades, actualizaciones y contenidos especiales, se puede consultar en buenosaires.gob.ar/VeranoenBuenosAires y en las redes sociales de @descubrir_ba.

