Los daneses contraatacan a Trump: ahora quieren comprar California La Bocina 19 de enero de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/01/daneses-quieren-comprar-california.mp3 POPURRÍ XL – 19/01/26 Relacionado Post navigation Previous: Le bajaron los impuestos, pero los celulares siguen caros NOTAS RELACIONADAS Le bajaron los impuestos, pero los celulares siguen caros La Bocina 19 de enero de 2026 0 En la temporada 2026, prima el turista “prudente”, con estadías breves La Bocina 18 de enero de 2026 0 El gobierno porteño reconoce que más de 5.000 personas viven en la calle La Bocina 16 de enero de 2026 0