En febrero, las piletas públicas estarán abiertas durante todo el día

Los Parques y Polideportivos de la Ciudad ofrecen este verano el ingreso a las piletas públicas toda la semana en diferentes horarios y con precios accesibles. Desde el lunes, con el fin de las Colonias Deportivas, el horario se amplía para que los vecinos puedan disfrutarlas todo el día.

Los Polideportivos Martín Fierro, Pereyra, Patricios, Chacabuco, Santojanni, Avellaneda, Colegiales, Dorrego, Pomar y Costa Rica abrirán de lunes a viernes de 11 a 19. Y Parque Sarmiento y Parque Manuel Belgrano de 9 a 18. Durante los fines de semana los horarios seguirán siendo de jornada completa.

Para acceder a la pileta de los Polideportivos Martín Fierro, Santojanni y Pereyra hay que sacar turno en: https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/deportes.

“Nuestra propuesta es que los vecinos de Buenos Aires puedan disfrutar el verano en nuestras piletas, por eso tenemos el acceso más barato de toda la Ciudad. Y desde febrero abrirán de lunes a viernes en horario completo para todo el público”, afirmó el secretario de Deportes del Gobierno porteño, Fabián “Chino” Turnes.

Las Colonias Deportivas de la Ciudad reunieron a más de 20 mil chicos de entre 4 y 12 años y se desarrollaron durante todo enero. Y en febrero se seguirá llevando a cabo el programa Verano Mayor en cinco sedes (Polideportivos Chacabuco, Martín Fierro, Dorrego, Pomar y Colegiales), con propuestas deportivas y recreativas para los adultos mayores, que también pueden disfrutar las piletas de la Ciudad.

