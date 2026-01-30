30 de enero de 2026

Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, en el Parque Centenario

La Bocina 27 de enero de 2026 0
Juegos de agua, inflables, deportes, cine al aire libre y más, en el Parque de la Ciudad

La Bocina 26 de enero de 2026 0
Detuvieron a una mujer que estafaba por Marketplace

La Bocina 25 de enero de 2026 0

En febrero, las piletas públicas estarán abiertas durante todo el día

La Bocina 30 de enero de 2026 0
Por decreto, el gobierno de Milei declaró la emergencia ígnea

La Bocina 30 de enero de 2026 0
En Cosquín, la coplera salteña Mariana Carrizo pidió por los incendios en el Sur

La Bocina 28 de enero de 2026 0
En Mar del Plata, los vítores se convirtieron en puteadas

La Bocina 28 de enero de 2026 0