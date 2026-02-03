Una falla en la ventilación del calefón, habría provocado la tragedia de Villa Devoto

Las primeras evaluaciones de la empresa Metrogas en la vivienda en Villa Devoto, donde una niñera y dos chicos murieron por intoxicación por monóxido de carbono, arrojó que había graves afectaciones en la ventilación del calefón.

Conforme a la información aportada de manera preliminar, “estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros”, lo que generó la concentración de monóxido en el interior del departamento.

El hecho ocurrió este lunes cuando personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18:00, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, de 2 y 4 años, que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

La mujer falleció en el lugar, mientras que los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde al tiempo confirmaron que murieron.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo de Marcelo Roma, y se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Foto: Diario La Nación

