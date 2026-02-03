Se estrena “Los niños”, de Julián Giulianelli, en Itaca Complejo Cultural

“Los niños” se estrena en cines el Miércoles 4 de febrero. El documental de Julián Giulianelli indaga sobre el sentido de identidad de los pueblos originarios con sus antepasados, y la apropiación cultural de los distintos sectores de la sociedad.

En 1999, una expedición encabezada por un arqueólogo estadounidense y financiada por la National Geographic alcanzó la cima del volcán Llullaillaco y halló los cuerpos momificados de tres niños ofrendados por el Imperio Inca hace más de quinientos años.

A partir de ese descubrimiento, los cuerpos iniciaron un largo y controvertido recorrido que culminó, cinco años después, con la construcción del Museo de Arqueología de Alta Montaña en la ciudad de Salta, donde hoy se exhiben. Desde el hallazgo, la legitimidad de esa exhibición ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad. En particular, la comunidad kolla de Tolar Grande —el poblado más cercano al volcán— que sostiene un reclamo que excede el destino de los cuerpos y se extiende a otras formas de intervención sobre el territorio, como la minería.

El documental recorre estas tensiones a través de testimonios diversos, dando voz a quienes disputan el sentido del hallazgo, la memoria, la ciencia y el sentido de pertenencia del lugar que se habita.

