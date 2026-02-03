Más Servicios en Tu Barrio en Caballito, Parque Chacabuco y Villa Riachuelo

El programa Más servicios en tu barrio atenderá esta semana en Parque Chacabuco, Caballito y Villa Riachuelo de 16 a 20 horas; los vecinos pueden vacunarse, tramitar el DNI y acceder a una amplia variedad de trámites.

Con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a trámites y prestaciones, el programa Más servicios en tu barrio inicia en febrero con una modalidad de horario vespertino. La edición verano se realizará los lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20 horas, con stands móviles instalados en parques y plazas en los distintos barrios porteños.

La iniciativa ya pasó el lunes 2 de febrero por Parque Chacabuco (Av. Emilio Mitre y Av. Asamblea); el miércoles 4 se instalará en Parque Rivadavia (Av. Rivadavia al 4800), en Caballito; y el viernes 6 en Plaza Sudamérica (Av. Piedra Buena y Av. General Francisco Fernández de la Cruz), en Villa Riachuelo.

A través del programa, los ciudadanos pueden realizar una amplia variedad de trámites sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales de la Ciudad. Entre los servicios disponibles se encuentra la renovación del DNI y el pasaporte, y la vacunación gratuita antigripal y contra el Covid, en ambos casos con cupos limitados.

El operativo incluye, además, la entrega de anteojos y atención odontológica (también con cupos limitados), y asesoramiento en programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad. Los vecinos pueden realizar asimismo gestiones vinculadas a organismos como AGIP, ANSES, Mi BA, SUBE, Defensa al Consumidor o el área de Atención Social, gestionar inscripciones y cambios de instituciones educativas, y tramitar subsidios de luz, agua y gas.

Otro de los servicios que forman parte del despliegue es la orientación y el asesoramiento ante delitos, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. A esto se suma la presencia del stand Repara Móvil, un espacio donde se pueden arreglar objetos, promoviendo el reciclaje.

El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

