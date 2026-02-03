Secuestran 9 autos y 2 motos, por hacer picadas y subirlo a redes sociales

La Policía de la Ciudad realizó un control y secuestró autos y motos que realizaban picadas ilegales en la avenida General Paz que eran grabadas con un dron y subidas a las redes sociales.

El procedimiento se concretó el jueves último en la avenida General Paz, a la altura del kilómetro 5800, sentido al Riachuelo, luego de reiteradas denuncias por picadas de autos y motos en ese sector.

Tras varios días de tareas investigativas, se estableció que estas maniobras se realizaban principalmente los jueves, con punto de encuentro en el estacionamiento de una estación de servicio ubicada frente a Tecnópolis, desde donde los vehículos partían a gran velocidad por la traza. Las imágenes eran luego publicadas en redes sociales y de esta forma se promocionaban estas carreras ilegales.

Con esa información, personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad montó un operativo cerrojo que permitió controlar los accesos y salidas del predio, con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes.

Como resultado, se inspeccionaron 63 vehículos, se labraron 11 actas de infracción, y se procedió al secuestro de 11 rodados —nueve automóviles y dos motos— por diversas irregularidades y por haber sido identificados en registros fílmicos previos participando en carreras de velocidad.

Además, se identificó a 95 personas, sin registrarse impedimentos legales, aunque con antecedentes de infracciones por exceso de velocidad. Durante el procedimiento también fue identificado un hombre que operaba un dron sobre la avenida para filmar las maniobras.

En la causa intervino la Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales que labró actuaciones por infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad.

