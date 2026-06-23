Más Servicios en Tu Barrio en Mataderos, Villa Lugano y Villa Soldati

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos con sus stands móviles ubicados en parques y plazas de los distintos barrios.

las oficinas móviles estarán disponibles de 9 a 14, el martes 23 en la Plaza Salaberry (Av. Alberdi y Pilar), en Mataderos, y el miércoles 24 en la Plaza Manuel Belgrano (Juramento y Cuba), en Belgrano; el jueves 25 en el Complejo Soldati (Corrales 3491), en Villa Soldati; el viernes 26 en la Plaza Constitución (Av Juan de Garay y Lima), en Constitución, y el sábado 27 en el Barrio 15 (Herrera y Zuviría), en Villa Lugano.

Durante toda la semana se podrá tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y los vecinos podrán presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor y en la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También será posible gestionar los subsidios de luz, agua y gas, y recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE. De martes a sábado, será posible, además, presentar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal y realizar trámites en Atención Social.

La vacunación antigripal y contra el Covid se ofrecerá de lunes a viernes, con cupos limitados. El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos el lunes, martes, jueves y sábado, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica el lunes, miércoles, viernes y sábado, con inscripción aquí.

La castración de mascotas se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, los martes y jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El stand del servicio Repara Móvil, un espacio donde se pueden arreglar objetos dentro de una política de fomento del reciclaje, estará disponible el martes, el miércoles y el viernes en los respectivos barrios. También habrá espectáculos culturales para toda la familia el viernes en Constitución y el sábado en Villa Lugano.

El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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