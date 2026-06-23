23 de junio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

escuela malvinas

La Escuela “Islas Malvinas” celebró su primer siglo de historia

La Bocina 10 de junio de 2026
bomberos

“Bomberos por un día” en el Barrio Nágera

La Bocina 4 de junio de 2026
villa-riachuelo

La Ciudad propone cambiarle el nombre a Villa Riachuelo

La Bocina 1 de junio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

01-mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Mataderos, Villa Lugano y Villa Soldati

La Bocina 23 de junio de 2026
cine en el corralon

“Glaciares: Agua del Futuro”, se proyecta en el Corralón de Floresta

La Bocina 23 de junio de 2026
15-trabajo

Desde que asumió Milei, se perdieron más de 314.000 empleos registrados

La Bocina 23 de junio de 2026
23-guillermo brown

GUILLERMO BROWN. Desde Irlanda a la Argentina

La Bocina 23 de junio de 2026