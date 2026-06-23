“Glaciares: Agua del Futuro”, se proyecta en el Corralón de Floresta

Este documental fue desarrollado por científicos del Conicet y explora la dinámica de los glaciares para preservarlos como recursos hídricos estratégicos.

Se destaca la importancia de la investigación científica para proteger el ambiente y el desarrollo económico regional que necesita de un recurso vital como es el agua.

Luego de la proyección abriremos el debate para reflexionar sobre nuestra soberanía.

Sin agua no hay futuro!

Asamblea Barrial de Floresta

Relacionado