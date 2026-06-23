23 de junio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

apuestas mundial web

6 de cada 10 adolescentes hacen apuestas por el Mundial

La Bocina 22 de junio de 2026
cortes-luz

La luz aumentó 10 veces en el gobierno de Milei, pero el servicio empeoró

La Bocina 22 de junio de 2026
09-comercio

Bajaron las ventas en comercios por el Día del Padre: -0,3%

La Bocina 22 de junio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

01-mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Mataderos, Villa Lugano y Villa Soldati

La Bocina 23 de junio de 2026
cine en el corralon

“Glaciares: Agua del Futuro”, se proyecta en el Corralón de Floresta

La Bocina 23 de junio de 2026
15-trabajo

Desde que asumió Milei, se perdieron más de 314.000 empleos registrados

La Bocina 23 de junio de 2026
23-guillermo brown

GUILLERMO BROWN. Desde Irlanda a la Argentina

La Bocina 23 de junio de 2026