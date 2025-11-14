14 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

13-turista brasileña

El que mató a una turista brasileña en El Abasto, tiene antecedentes delictivos y psiquiátricos

La Bocina 13 de noviembre de 2025
11-tuneladora oxidada

Después del descarrilamiento, se vuelve a explorar la idea del soterramiento

La Bocina 12 de noviembre de 2025
12-aula

Desregulación: escuelas privadas pueden aumentar cuota, sin autorización estatal

La Bocina 11 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

14-tranvias rio de janeiro

Mientras Río de Janeiro amplía la red de tranvías, Buenos Aires proyecta sacar el Premetro

La Bocina 14 de noviembre de 2025
13-feria italiana

Feria Gastronómica Italiana en la Usina del Arte: toda la programación

La Bocina 13 de noviembre de 2025
13-jorge macri

Macri abandonó la reunión de la UIA, molesto con el ministro Caputo

La Bocina 13 de noviembre de 2025
07-super

En Telefé mostraron los aumentos de precios, que la inflación no registra

La Bocina 13 de noviembre de 2025