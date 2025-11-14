Mientras Río de Janeiro amplía la red de tranvías, Buenos Aires proyecta sacar el Premetro

La Cámara Municipal de Río de Janeiro aprobó por amplia mayoría un proyecto que busca el reemplazo de dos corredores de Metrobús por nuevas líneas de tranvías. La iniciativa es destacada por su calidad y durabilidad frente a los carriles para colectivos. El proyecto aprobado, que posee el visto bueno del Ejecutivo municipal, habilita además la expansión del sistema tranviario hacia áreas como Botafogo o Ilha do Governador, no alcanazdas en la actualidad por este medio de transporte. El contraste con Buenos Aires.

La iniciativa, aprobada con 33 votos a favor y sólo tres en contra, prevé reconvertir los corredores de BRT Transcarioca y Transoeste en líneas de tren ligero (VLT, vehículo ligero sobre rieles, según sus iniciales en portugués) como los que ya funcionan en la ciudad.

El tranvía carioca, vale recordar, utiliza el sistema APS (alimentación por el suelo), tomando corriente de un riel empotrado en el suelo, eliminando el factor de la contaminación visual por catenarias.

“Este proyecto es esencial para mejorar la movilidad en la ciudad, principalmente para las poblaciones de las zonas sudoeste y norte”, comentó el presidente del Cuerpo Legislativo, Carlo Caiado.

Además, el texto habilita a la expansión hacia futuro del sistema hacia Botafogo e Ilha do Governador.

El proyecto fue enviado al ejecutivo para su aprobación. El alcalde de la ciudad, Eduardo Páes, mostró su apoyo público y se encuentra trabajando en las alternativas de financiamiento para la concreción de las obras.

Cabe destacar que la Ciudad desarrolló estudios previos en alianza con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para evaluar diferentes aspectos en función de las adaptaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del VLT.

“Las inversiones son más altas, pero la calidad es mayor y perdura por más tiempo. La vida útil de un bus es mucho menor que la de un tren”, destacó la secretaria de Transporte de Río de Janeiro, Maína Celidonio.

Desde el gobierno municipal, también destacaron que con la implementación del transporte guiado en estos corredores se podrá transportar al cuádruple de pasajeros que en los buses actuales.

No es la primera vez que en América Latina se plantea la sustitución de corredores de BRT por medios guiados, ante la necesidad de atender mejor la demanda. Tal fue el caso de Bogotá, que se encuentra construyendo sus primeras líneas de Metro, y de Santiago de Chile, que proyecta sustituir un corredor de buses con la nueva línea 9 del Metro de Santiago.

Contraste con Buenos Aires

La expansión del tranvía en Río de Janeiro contrasta con las políticas implementadas en el último tiempo en Buenos Aires, donde los medios guiados no han sido prioridad.

La extensión de la red de Subte se encuentra paralizada desde hace varios años, al igual que la construcción de nuevas estaciones.

La situación podría revertirse en el caso de que prospere la licitación para la construcción de la nueva línea F, recientemente lanzada. Se trata de un giro notable en la política oficial, que hace menos de cinco años consideraba que lanzar la construcción de esta línea era “una locura” y planteaba a los corredores de Metrobús como única solución.

Sin embargo, y tal como explicó este medio, el proyecto de Presupuesto para 2026, actualmente en trámite en la Legislatura, no contempla la terminación de la línea H, que permanece inconclusa por ambos extremos a pesar de haberse comenzado a construir hace casi 25 años.

