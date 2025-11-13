Feria Gastronómica Italiana en la Usina del Arte: toda la programación

¡Vení a vivir un día único con la mejor gastronomía italiana! Por séptimo año consecutivo, la Usina se viste con el tricolor de Italia para el cierre de la gran feria gastronómica del país. Te esperamos para disfrutar degustaciones gratuitas y comprar productos típicos en un gran mercado.

Aperitivos, arancini, porchetta, focaccia, aceite de oliva, aceto balsamico, mozzarella, panes artesanales, cannoli, sfogliatelle, pasticciotti, taralli, chacinados y embutidos típicos, helados artesanales, libros de cocina, cerveza italiana, pizza al “taglio”, caffé espresso son alguna de las comidas made in Italy que vas a encontrar. Además, te esperamos para participar de las mejores clases de cocina, charlas magistrales para grandes y chicos, la segunda edición del campeonato de pesto y disfrutar música en vivo y tributos a la ópera. Una fiesta que renueva el amor profundo que existe entre ambos países ¡No te lo pierdas!

El evento cuenta con el patrocinio institucional de la Embajada de Italia en Argentina, del Consulado General de Italia en Argentina, del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Usina del Arte, del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y de BA Capital Gastronómica. La Semana de la Cocina Italiana ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11 a 18 h – Patio Central

Punto Verde Móvil – Aceite Vegetal Usado (AVUs)

Podes traer tu residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (celulares, auriculares, pequeños electrodomésticos, etc.), aceite de fritura de cocina (en botellas plásticas y frío), PILAS, cartuchos de tinta y tóner, y botellas de amor. Además, estaremos realizando intercambio de luminarias LED. Traés hasta 5 lámparas en desuso de tu hogar (halógenas, incandescentes o bajo consumo) y te damos 5 LED gratis (debés llevar una boleta de luz o ABL). En el stand el personal de la Agencia de Protección Ambiental te contará qué se hace con cada residuo.

11 a 18 h – Salón Mayor

Puestos Italianos: degustación y venta de productos típicos

Pastas secas, pastas frescas, Aceite de oliva, pickles y conservas, salsas, chacinados, cerveza italiana, café italiano, vinos, las sfogliatelle saladas y cannoli, hierbas aromáticas y ensaladas mediterráneas, comida callejera (porchetta, arancini, panini, focaccia, piadina, ensaladas mediterráneas), especialidades de Puglia y autentica piadina.

11 a 18 h – Patio Central

Degustaciones gratuitas

APPYCE (Asociación de propietarios de pizzerías y casas de empanadas) – AFADHYA (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) – Aperol Spritz

11 a 18 h – Puesto de informes

Gran sorteo: curso corto de pizzas clásicas APPYCE

Invitamos a todos los visitantes del Gran Día de la Cocina Italiana a acercarse al área de informes de la Usina del Arte para completar el cupón de participación al sorteo.

12 a 17 h – Patio Central

Dj Fernando de Leo

12 a 18 h – El Aula Visuales

Taller de dibujo con modelos escultóricos

Creatividad y diversión en continuado

Edad recomendada: 4 a 7 años

12 y 12.30 h – Foyer

Experimento cocina: Tiramisú

Receta: tiramisú italiano convencional y su variante sin lactosa

Edad recomendada: 4 a 7 (12 h) y 8 a 12 años (12.30 h)

13 h y 15 h – Patio Central

Ópera a la carta

Un recorrido por los fragmentos de las óperas italianas más representadas del mundo

13 h – Foyer

Pastas Pisca presenta “Los secretos de la pasta seca” Recetas exitosas con pastas secas realizadas por los cocineros de la delegación argentina de F.I.C (Federación italiana cocineros) Región Buenos Aires.

14 h – Foyer

Pietro & Donato: Liguria y Puglia. Memoria, gusto y territorio. Un viaje goloso entre los grandes sabores de Italia

Características gastronómicas de las regiones, dos ejemplos emblemáticos de comida mediterránea

16 h – Foyer

Master Pesto: segunda edición de la competencia nacional de pesto genovés al mortero Los interesados en participar deben postularse completando este formulario: https://forms.gle/fBqb21XKSnj2YBHj6 adjuntando foto del mortero de mármol y el pilón de madera. Se recibirán postulaciones hasta el miércoles 13 de noviembre de 2019

17 h – Patio Central

Maxi Manzo y Los Picantes

Clásicos de la música popular italiana reversionados

Gratis

Patio Central, Salón Mayor y Calle Interna, Usina del Arte, Caffarena 1, La Boca.

