Macri abandonó la reunión de la UIA, molesto con el ministro Caputo

Jorge Macri se fue molesto de la conferencia de la UIA, porque el ministro Luis Caputo no terminaba su discurso. El ministro tenía 20 minutos pero terminó hablando cerca de 40 mientras el jefe de Gobierno porteño esperaba de pie al lado del escenario.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dejó molesto el Centro de Convenciones de Buenos Aires, porque Luis Caputo no terminaba su exposición en el escenario. El jefe de Gobierno se retiró de la conferencia antes que el ministro de Economía concluyera su discurso.

Históricamente, el encargado de las palabras de apertura, están a cargo del presidente de la Conferencia Industrial, que en este caso fue Martín Cabrales, y luego habla el jefe de Gobierno porteño en calidad de anfitrión.

Sin embargo, este año ese orden se alteró y Caputo habló antes que Jorge Macri. El caso es que el ministro de Economía tenía 20 minutos para su discurso. Cuando faltaban apenas unos minutos para ese tiempo, desde la organización vinieron a buscar a Macri para ubicarlo de pie al lado de la escalera que sube al escenario.

El problema es que Caputo no cerró su intervención a los 20 minutos, sino que estuvo hablando unos 40. Macri manifestó su malestar con los organizadores al lado del escenario. Desde la Unión Industrial le pedían que aguante unos minutos más, pero el jefe de Gobierno se fue molesto.

Macri y Caputo tuvieron esta semana un encuentro no del todo satisfactorio. Esa reunión terminó sin propuestas concretas por parte del gobierno nacional para una deuda de $274.000 millones con la Ciudad.

En la Ciudad tienen tres objetivos a negociar con Javier Milei: que el fallo de la Corte aparezca por escrito en el presupuesto 2026, que Nación presente una propuesta para la deuda de 6 mil millones de dólares que tiene con la Capital y que Toto habilite a tomar préstamos que ya están aprobados por la CAF y el BID.

El ministro del Interior, Diego Santilli, no participó de esa reunión, y Caputo decidió seguir manteniendo la interlocución directa con el jefe de Gobierno.

También Cristiano Rattazzi se retiró antes de que Caputo termine de hablar y antes de subir a su auto afirmó que el discurso del ministro era “aburrido” y que estaba repitiendo lo mismo que dijo ayer en la conferencia anual de FIEL.

Fuente: La Política On Line

Relacionado