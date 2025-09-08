Más servicios en tu barrio, en Monte Castro, Liniers y Villa Soldati

A partir de esta semana, el programa Más servicios en tu barrio vuelve a incorporar atención vespertina dos lunes al mes. Cada quince días, los vecinos podrán realizar trámites y acceder a servicios de 16 a 20 horas, ampliando así las opciones para quienes no pueden acercarse en horario matutino. Durante el resto de la semana, la atención continuará de martes a sábado, de 9 a 14.

Este lunes 8, el operativo de tarde se realizará en la Plaza Almagro, situada en Jerónimo Salguero y Sarmiento, con una jornada de atención que incluirá trámites de DNI, pasaporte, AGIP, ANSES, MiBA, subsidios, Defensa al Consumidor, vacunación antigripal y contra el Covid y atención odontológica y oftalmológica con cupos limitados.

Mañana martes 9 y el miércoles 10, los móviles se trasladarán al Complejo Villa Soldati, en Corrales 3491, y el jueves 11 y el viernes 12, la atención se brindará en el Shopping Liniers, ubicado en José León Suárez y Coronel Ramón Lorenzo Falcón. Finalmente, el sábado 13, la jornada se desarrollará en la Plaza Don Bosco, en la intersección de Av. Lope de Vega y Miranda, en el barrio de Monte Castro.

La atención odontológica estará disponible también el miércoles, viernes y sábado, y se realizarán controles oftalmológicos el martes, jueves y sábado. Durante toda la semana, salvo el sábado, se ofrecerá vacunación antigripal y contra el Covid.

Las castraciones de animales se llevarán a cabo el martes, con turno previo, mientras que la vacunación antirrábica estará disponible los días martes, jueves, viernes y sábado. Además, los martes y jueves se brindarán servicios de desparasitación, tratamientos contra la sarna y controles para la detección de zoonosis.

La camioneta de Repara Móvil estará presente en los operativos del jueves, viernes y sábado, y un Punto Verde Móvil se instalará el miércoles en Villa Soldati y el viernes en Liniers. El programa también ofrecerá espectáculos culturales de acceso libre, pensados para disfrutar en familia, el viernes y el sábado en las respectivas locaciones.

El operativo cuenta con la presencia de organismos de la Ciudad como el Registro Civil, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ministerio de Salud y el Ministerio Público Fiscal, entre otros. También dispone de una isla digital para la gestión de trámites online, como la solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir.

El calendario de operativos de Más servicios en tu barrio se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

