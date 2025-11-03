Más Servicios en tu Barrio, en Villa Soldati, Balvanera y Parque Avellaneda

Esta semana, los stands funcionarán de lunes a sábado. El lunes 3, el operativo se desarrollará de 16 a 20 en la Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York), en Villa Devoto. Allí se ofrecerá asesoramiento en trámites de Defensa al Consumidor, Agip, Anses, MiBA y SUBE, junto con la gestión de subsidios de luz, gas y agua, tramitación de DNI y pasaporte, vacunación y atención odontológica y oftalmológica.

El cronograma continuará en horario matutino: el martes 4 en la Plaza Alfonsina Storni (Av. San Juan 1650), en Constitución; el miércoles 5 en la Plaza Fátima (Av. Mariano Acosta 3016), en Villa Soldati; el jueves 6 y el viernes 7 en la Plaza Miserere (Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón), en Balvanera, y el sábado 8 en el Parque Avellaneda (Av. Directorio 4044).

En cuanto a los servicios disponibles, la atención odontológica se ofrecerá el lunes, miércoles, viernes y sábado, con cupos limitados. Los controles oftalmológicos funcionarán el lunes, martes, jueves y sábado, también con cupos limitados, y la vacunación contra la gripe y el Covid estará disponible de lunes a viernes.

El martes se llevarán a cabo castraciones de animales con turno previo y la vacunación antirrábica para mascotas estará disponible el martes, jueves, viernes y sábado. El operativo incluirá también el taller itinerante de reparación de objetos Repara Móvil, el martes y el viernes. Además, se realizarán actividades culturales al aire libre con espectáculos pensados para toda la familia el viernes en Balvanera y el sábado en Parque Avellaneda.

El despliegue de Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de distintos organismos de la Ciudad, entre ellos la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. Además, se encuentra disponible una isla digital, que permite realizar gestiones en línea como solicitar turnos para la licencia de conducir o acceder a los servicios de AGIP y MiBA.

El calendario de operativos del programa se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

