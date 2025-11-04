La Ciudad celebra el Orgullo con un Festival en Palermo

El viernes 7 de noviembre, el Parque 3 de Febrero será escenario del Festival del Orgullo, un encuentro que invita a celebrar la diversidad, la libertad y la igualdad en el espacio público.

Desde las 17 hasta las 24 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada con feria de emprendimientos y stands de organizaciones sociales (entre ellas la Defensoría LGBTIQ+, Dogos, Ciervos Pampas, GAPEF), foodtrucks, stands informativos de organizaciones de la comunidad lgbt, intervenciones artísticas y shows en vivo.

La Matiné – Hay Plan, Nisi, Anita B Queen, Lesbodramas, Cornuda Posting, La Índigo, Fiesta Mujerch: Queenflow + Ana Devin, Fran Vazquez, Popperazo, House of Juicy Couture y Tap, entre otros darán forma al line up.

Con los años, el Festival del Orgullo se consolidó como uno de los momentos más representativos y esperados de la Semana del Orgullo en Buenos Aires. Su realización en el corazón de Palermo, entre las avenidas Iraola y Sarmiento, refleja el espíritu de una ciudad que promueve la inclusión y celebra la convivencia en la diversidad.

En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el viernes 14 de noviembre, en el mismo horario y lugar.

Realizar este evento en el espacio público significa reafirmar que la diversidad forma parte de la identidad de la Ciudad. Es un encuentro abierto que busca generar comunidad y promover la igualdad de derechos a través del arte, la cultura y la participación ciudadana.

El festival forma parte de la Semana del Orgullo, instituida por la Ley N° 6482/21 de la Legislatura porteña, que cada año propone una agenda de actividades culturales, artísticas, deportivas y de sensibilización en distintos puntos de la Ciudad. La programación se extenderá durante ocho días y tendrá su punto de partida en la emblemática Marcha del Orgullo, que recorrerá el centro porteño.

