Más Servicios en Tu Barrio, en Villa Devoto, Mataderos y Villa Crespo

El programa Más servicios en tu barrio retomó su actividad en febrero con una modalidad especial de verano y horario vespertino, con el objetivo de acercar la realización de trámites y prestaciones a los vecinos sin que tengan que trasladarse a las oficinas centrales de la Ciudad.

El operativo continúa esta semana en su formato estival con presencia en los barrios los días lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20 horas, con la instalación de sus oficinas móviles en distintos parques y plazas.

La primera jornada se realizó el lunes 9 de febrero en la Plaza Arenales, ubicada en Mercedes y Nueva York, en Villa Devoto. El miércoles 11, el programa se trasladará a la Plaza Salaberry (Av. Alberdi y Pilar), en Mataderos, y el viernes 13 se ubicará en la Plaza 24 de Septiembre (Av. San Martín y Coronel Apolinario Figueroa), en Villa Crespo.

A través de esta iniciativa, los vecinos pueden realizar múltiples trámites de manera rápida y ágil. Entre los servicios más demandados se encuentra la renovación del DNI y del pasaporte, y la vacunación gratuita antigripal y contra el Covid, en ambos casos con cupos limitados.

El operativo incluye también la entrega de anteojos y atención odontológica, servicios que cuentan con cupos limitados. Además, se brinda asesoramiento en programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad. Por otro lado, los ciudadanos pueden realizar gestiones vinculadas a distintos organismos y áreas del Gobierno porteño como AGIP, ANSES, Mi BA, SUBE, Defensa al Consumidor, Mediación y convivencia vecinal y Atención Social.

El programa permite asimismo gestionar inscripciones y cambios de instituciones educativas, y tramitar subsidios de luz, agua y gas. Otro de los dispositivos presentes es el de orientación y asesoramiento ante delitos, a cargo de la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que ofrece acompañamiento e información a quienes lo necesiten.

A esto se suma el stand Repara Móvil, un espacio destinado a la reparación de objetos, que promueve el reciclaje y el consumo responsable. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

