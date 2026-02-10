Desde el 12 de febrero, la línea 99 será un ramal de la 106
El Gobierno de la Ciudad informa que a partir del 12 de febrero, la Línea 99 dejará de funcionar y se fusionará con la Línea 106, que amplía su recorrido y suma un nuevo ramal para mejorar la conectividad en la Ciudad.
Con este cambio, conecta Puerto Madero, Recoleta, Tribunales, Balvanera, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Flores, Floresta y Liniers.
La Línea 106 tendrá dos ramales:
- Ramal A: Retiro – Estación Liniers
(recorrido existente)
- Ramal B: Puerto Madero – Estación Liniers (nuevo recorrido)