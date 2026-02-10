Desde el 12 de febrero, la línea 99 será un ramal de la 106

El Gobierno de la Ciudad informa que a partir del 12 de febrero, la Línea 99 dejará de funcionar y se fusionará con la Línea 106, que amplía su recorrido y suma un nuevo ramal para mejorar la conectividad en la Ciudad.

Con este cambio, conecta Puerto Madero, Recoleta, Tribunales, Balvanera, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Flores, Floresta y Liniers.

La Línea 106 tendrá dos ramales:

Ramal A: Retiro – Estación Liniers

(recorrido existente)

Retiro – Estación Liniers (recorrido existente) Ramal B: Puerto Madero – Estación Liniers (nuevo recorrido)

Relacionado