Se exhibe en Buenos Aires “Tardes de soledad”, del español Albert Serra

Tardes de soledad, del realizador español Albert Serra, podrá verse desde el jueves 12 de febrero en la Sala Leopoldo Lugones.

La película trata sobre la vida del torero Andrés Roca Rey durante un día de corrida, desde que se viste de luces hasta que se desviste.

Se exhibirá en Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, CABA)

Jueves 12, viernes 13, sábado 14, jueves 19 y viernes 20 de febrero a las 21 horas. Domingo 15 y miércoles 18 de febrero a las 18 horas.

https://complejoteatral.gob. ar/ver/Tardes-de-soledad

