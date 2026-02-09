No hay inflación… pero el boleto del colectivo en el AMBA aumenta 41%

La Secretaría de Transporte de la Nación, dispuso un aumento en el precio del boleto en las 104 líneas de colectivos del AMBA que están bajo su órbita, que en total suma un 41%.

El primer aumento se aplicará el próximo 17 de febrero y será del 31%: desde ese día, el valor del boleto mínimo -que se usa como referencia, pero es el menos utilizado- pasará de los actuales $494,83 a $650. La suba se completará el 16 de marzo, cuando el mínimo pasará a $700.

El aumento del 41% de los colectivos fue dispuesto por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, está bastante por encima de la inflación anual de 2025, cuando igualmente ya habían sufrido aumentos.

Esta suba se suma a la que mensualmente aplican la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que tienen un sistema de ajuste de inflación más dos por ciento.

La medida alcanza a un total de 104 líneas que transitan por más de una jurisdicción. Los colectivos afectados son:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

