Macri anunció que irá por la reelección en 2027

El jefe de Gobierno Jorge Macri, se postulará para su reelección en 2027, “con el objetivo de profundizar las políticas de orden seguridad y obras públicas”.

Según el sitio Noticias Argentinas, el mandatario expresó su deseo de tener cuatro años más de gestión para completar la planificación “estratégica” iniciada al asumir su cargo.

En caso de lograr un segundo mandato, se centrará en trabajar sobre la movilidad sustentable, continuará con el objetivo de las obras en la red de subtes y fortalecer una transición integral hacia el transporte eléctrico para disminuir la contaminación sonora.

Respecto a posibles internas o alianzas, en especial con La Libertad Avanza (LLA), afirmó estar totalmente “acostumbrado a competir” y se mostró abierto a participar en una posible competencia en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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