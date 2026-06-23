“A los discapacitados los hacen esperar 7 horas, y no les ponen ni una silla” La Bocina 23 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/senora-no-les-pusieron-una-silla.mp3 POPURRÍ XL – 23/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Macri anunció que irá por la reelección en 2027Next: FIFA insaciable: quiere cobrarle a los bares que transmiten los partidos NOTAS RELACIONADAS FIFA insaciable: quiere cobrarle a los bares que transmiten los partidos La Bocina 23 de junio de 2026 Macri anunció que irá por la reelección en 2027 La Bocina 23 de junio de 2026 Desde que asumió Milei, se perdieron más de 314.000 empleos registrados La Bocina 23 de junio de 2026