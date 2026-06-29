Más Servicios en Tu Barrio en Velez Sarsfield, Barracas, Villa Urquiza y Nuñez

Dentro de su calendario de invierno, el programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de lunes a viernes en clubes, polideportivos, centros comunitarios y otros espacios cerrados de distintos barrios de la Ciudad.

El horario de funcionamiento será de 9 a 14 horas. El martes 30, las oficinas móviles de la Ciudad se ubicarán en el Club Social y Deportivo Mitre (Segurola 1332), en Vélez Sarsfield; el miércoles 1 de julio estarán en el Club Atlético Barracas Juniors (Gral. Hornos 1850), en Barracas; el jueves 2 en el Club Social y Deportivo Pinocho (Manuela Pedraza 5139), en Villa Urquiza, y el viernes 3 en El Poli (Av. Crámer 3249), en Núñez.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal.

También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos el lunes, el martes y el jueves, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica el lunes, el miércoles y el viernes, con inscripción aquí. También habrá el viernes espectáculos culturales para toda la familia en Núñez.

El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad.

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