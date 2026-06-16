Más Servicios en Tu Barrio en Villa Santa Rita, Villa Devoto y Villa Luro

Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de martes a viernes, de 9 a 14 horas, con sus stands móviles ubicados en plazas de distintos barrios.

Hoy, el operativo funcionará en la Plaza de Villa Santa Rita (Álvarez Jonte 3222, mañana miércoles 17 se trasladará a la Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York), en Villa Devoto, y el jueves 18 y el viernes 19 se ubicará en la Plaza Ejército de Los Andes (Cnel. Ramón Falcón y Albariño), en Villa Luro.

Durante toda la semana se podrá tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y los vecinos podrán presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor y en la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas, recibir asesoramiento en trámites de Atención Social, Agip, Anses, Mi BA y SUBE, y realizar denuncias sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

La vacunación antigripal y contra el Covid se ofrecerá de martes a viernes, con cupos limitados, y los vecinos podrán hacerse anteojos el martes y el jueves, y recibir atención odontológica el miércoles y el viernes.

La castración de mascotas se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves y viernes. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El stand del servicio Repara Móvil, un espacio donde se pueden arreglar objetos, promoviendo el reciclaje, funcionará esta semana el martes, el jueves y el viernes en los respectivos barrios. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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