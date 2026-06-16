16 de junio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

07-seguridad en tu barrio

Encuentro sobre Seguridad en la Comuna 10

La Bocina 16 de junio de 2026
26-desaparecidos

DÍA DEL BARRENDERO. La trágica historia detrás del homenaje

La Bocina 14 de junio de 2026
barrendero

Recuerdan a los desaparecidos del Corralón, con la proyección de un documental

La Bocina 11 de junio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Detenidas_4-6

Desbaratan a una red de “viudas negras”

La Bocina 16 de junio de 2026
ssegatori

Alfredo Segatori inaugura su nueva muestra: “La Boca 5.0”

La Bocina 16 de junio de 2026
10-mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Villa Santa Rita, Villa Devoto y Villa Luro

La Bocina 16 de junio de 2026
cola colectivo

Dicen que la inflación baja, pero el transporte y los peajes volvieron a subir

La Bocina 16 de junio de 2026