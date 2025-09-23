23 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

03-reunion monte castro

El ministro de Infraestructura porteño escuchará a los vecinos, en Monte Castro

La Bocina 3 de septiembre de 2025
Imagen de WhatsApp 2025-08-26 a las 18.18.54_eb24f023

Homenaje a San Martín en Versailles, con presencia de autoridades británicas

La Bocina 29 de agosto de 2025
25-floresta 168

Floresta celebra su 168° aniversario, con shows y sorteos

La Bocina 27 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

23-all boys

All Boys empató de local con Deportivo Madryn

La Bocina 23 de septiembre de 2025
23-termos

Secuestran más de 12.000 termos, mates y jarros “truchos”, peligrosos para la salud

La Bocina 23 de septiembre de 2025
31-mas servicios

“Más Servicios en tu Barrio” en Villa Luro, Balvanera y Palermo

La Bocina 23 de septiembre de 2025
22-silvia kutika

“Al fin y al cabo es mi vida”: Silvia Kutika y una obra sobre la eutanasia

La Bocina 22 de septiembre de 2025