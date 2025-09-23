“Más Servicios en tu Barrio” en Villa Luro, Balvanera y Palermo

El programa “Más Servicios en tu Barrio” llega a Villa Luro y Balvanera. eE martes 23 y miércoles 24 en la Plaza Ejército de los Andes (Coronel Ramón Falcón y Albariño), en Villa Luro; el jueves 25 y viernes 26 en la Plaza Primero de Mayo (Av. Hipólito Yrigoyen 2254), en Balvanera; y el sábado 27 en los Bosques de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento).

El operativo permite realizar gestiones esenciales como la renovación del DNI, la aplicación de vacunas, la entrega de anteojos, la atención odontológica y la resolución de trámites vinculados a distintos organismos, además de la posibilidad de castrar y vacunar a los animales de compañía o de disfrutar de espectáculos culturales en familia, entre otros.

El servicio odontológico estará disponible el miércoles, viernes y sábado, mientras que los controles oftalmológicos se brindarán el martes, jueves y sábado. En tanto, la vacunación contra la gripe y el COVID se aplicará durante toda la semana, excepto el lunes y el miércoles, y con cupos limitados. El martes habrá castración de animales, con turno previo, y la vacunación de mascotas estará disponible ese día, además del jueves, viernes y sábado.

El viernes se sumará el funcionamiento del Punto Verde Móvil, y de jueves a sábado estará operativo el taller itinerante de reparación de objetos conocido como Repara Móvil. Hacia el cierre de la semana, el programa incluirá actividades recreativas el viernes en Balvanera y el sábado en Palermo.

Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de diversos organismos de la Ciudad como la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. También se encuentra disponible una isla digital, donde los vecinos pueden realizar trámites en línea, como la solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, y la gestión de servicios de AGIP y MiBA.

El calendario de operativos del programa se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

