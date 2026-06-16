Alfredo Segatori inaugura su nueva muestra: “La Boca 5.0”

El artista urbano multidisciplinario Alfredo Segatori inaugurará el próximo 20 de junio “La Boca 5.0”, un nuevo espacio de galería personal de su serie Exabrupto de Color, ubicado en la emblemática esquina de Caminito, en el barrio porteño de La Boca.

La propuesta consiste en una instalación inmersiva analógica que recrea la vida cotidiana de los antiguos conventillos desde una mirada contemporánea. El espacio, emplazado sobre la esquina de Magallanes y avenida Pedro de Mendoza, fue intervenido íntegramente por el artista con el objetivo de fusionar memoria, color y experiencia sensorial en un recorrido pensado para grupos reducidos.

La inauguración coincidirá con el Día de la Bandera y tendrá como eje una performance colectiva en la que personas completamente intervenidas con la estética Exabrupto de Color conformarán una gran bandera argentina viviente.

La acción artística comenzará en la Galería Social Rimini, ubicada en Necochea 1234, y avanzará hacia la nueva galería de Segatori en Caminito. La performance será registrada en vivo por fotógrafos convocados a través de la Motiquedada, organizada por Motivarte.

“La Boca 5.0 no muestra el pasado, lo vuelve presente”, resume el manifiesto curatorial del proyecto, que propone al visitante dejar de ser espectador para convertirse en protagonista de una experiencia habitable, atravesada por sonidos, objetos y escenas inspiradas en la vida conventillera.

Con esta nueva intervención, Segatori continúa desarrollando su trabajo sobre el espacio público y la identidad cultural porteña. El artista ya había homenajeado a la bandera nacional con acciones como La escalinata de la Escaloneta, realizada tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar, y distintas performances desarrolladas en Buenos Aires y durante la Miami Art Week.

Reconocido internacionalmente por su serie Exabrupto de Color, Segatori interviene espacios urbanos desde fines de la década de 1980 y fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de su producción artística, dirige la Fundación Cultural Andén 2222, desde donde impulsa proyectos inclusivos que reúnen a miles de artistas de distintas disciplinas. También desarrolló tareas de curaduría y dirección artística en espacios como el Hipódromo Argentino de Palermo, La Rural y el Centro Costa Salguero.

La inauguración de La Boca 5.0 contará además con música en vivo, DJ sets y propuestas vinculadas al tango y al arte urbano contemporáneo.

Fuente: Noticias Argentinas

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