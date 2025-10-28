Más Servicios en tu Barrio, en Villa General Mitre, Villa Ortúzar y Villa Riachuelo

El programa Más Servicios en tu Barrio se instalará el martes 28 y el miércoles 29 en la Plaza Dr. Roque Sáenz Peña -Plaza Pappo-, ubicada en la intersección de Avenida Boyacá y Avenida Juan B. Justo, en Villa General Mitre. El jueves 30 y el viernes 31 se trasladará a la Plaza 25 de Agosto (Charlone y Heredia), en Villa Ortúzar, y el sábado se ubicará en la Plaza Sudamérica (Avenida Piedra Buena y Avenida General Francisco Fernández de la Cruz), en Villa Riachuelo.

Allí se brindará asesoramiento en Defensa al Consumidor, AGIP, ANSES, MiBA y SUBE, junto con la posibilidad de solicitar subsidios de luz, gas y agua, así como la tarifa social del subte Emova. Ese mismo día también se podrán tramitar el DNI y el pasaporte, y aplicarse vacunas contra la gripe y el Covid, con cupos limitados.

En cuanto a los servicios disponibles, la atención odontológica se ofrecerá el miércoles, viernes y sábado. Los controles oftalmológicos podrán realizarse el martes, jueves y sábado, y la vacunación contra la gripe y el Covid estará disponible de martes a viernes.

El martes se llevarán a cabo castraciones de animales, con turno previo, y la vacunación antirrábica para mascotas estará disponible el martes, jueves, viernes y sábado. El operativo incluirá también el taller itinerante de reparación de objetos Repara Móvil, el jueves y el viernes en los respectivos barrios. Además, se realizarán actividades culturales al aire libre el viernes en Villa Ortúzar y el sábado en Villa Riachuelo con espectáculos pensados para toda la familia.

El despliegue de Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de distintos organismos de la Ciudad, entre ellos la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. Además, se encuentra disponible una isla digital, que permite realizar gestiones en línea como solicitar turnos para la licencia de conducir o acceder a los servicios de AGIP y MiBA.

El calendario de operativos del programa se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

Relacionado