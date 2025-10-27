Detuvieron a un hombre armado, que merodeaba por Villa Devoto

Tras una persecución de diez cuadras, la Policía de la Ciudad detuvo en Villa Devoto a un hombre uruguayo a bordo de una camioneta melliza, en cuyo interior los oficiales hallaron un revólver, municiones, pasamontañas y herramientas que suelen utilizarse en robos.

Oficiales de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad que efectuaban recorridas preventivas por el barrio de Devoto, vieron el paso de una camioneta Toyota Hilux blanca realizando maniobras peligrosas, por lo cual hicieron señales sonoras y lumínicas para que el conductor se detenga, pero hizo todo lo contrario, gestándose una persecución.

La camioneta fue finalmente interceptada por los efectivos en la avenida San Martín y Solano López, reduciendo al conductor, uruguayo de 38 años.

En la requisa, los detectives secuestraron un revólver calibre 32 corto Smith & Wesson, cinco cartuchos de bala el tambor, gas pimienta con la inscripción “Police”, un pasamontañas, un cuello, tres pares de guantes y gran cantidad de herramientas, algunas de efracción como tres barretas, una llave francesa, una pinza, dos destornilladores y trece bulones, un crique, dos mochilas y un cartel acrílico con la inscripción “Municipio de Lanús”. También hallaron llaves de ignición y dos celulares.

Los oficiales al revisar luego la camioneta detectaron que llevaba otra patente, y que el grabado de autopartes de las puertas del lateral izquierdo estaban suprimidos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 44, a cargo del Dr. Alejandro Ferro, Secretaría 115 de la Dra. Karina González dispuso la detención del conductor y el secuestro de la camioneta, el arma y todo lo hallado en el rodado.

