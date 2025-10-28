Última función en Buenos Aires de “Fantasía para Iván”

Desde septiembre pasado, se presentó en Buenos Aires, tras haber agotado localidades en su primera temporada y realizar funciones en Madrid este año. El viernes 31 de octubre será la última función. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral.

Con dramaturgia y dirección de Lucía Collini, Fantasía para Iván es una obra que transita entre lo íntimo y lo ficticio, lo teatral y lo confesional. A partir de su archivo personal, la autora indaga en el origen de sus traumas, miedos y deseos, construyendo un relato que mezcla humor, ternura y desgarro. Una pieza que invita a preguntarnos: ¿cómo recordamos lo que nos pasó? ¿Y qué hacemos ahora con eso?

“En las primeras sesiones de terapia hay quienes hacen un resumen de sus vidas, otros un PowerPoint. Yo hago esto: una obra, una Fantasía para Iván.”

Viernes 31 de octubre a las 20, en El Método Kairós, El Salvador 4530.

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia y dirección: Lucía Collini

Actúan: Lucía Collini y Macarena Forrester

Asistencia de dirección: Macarena Forrester

Asistencia general: Camila Serra, Lucía Fernández Méndez

Asistencia coreográfica: Gabriela Bondone

Audiovisuales: Delfina Lamas

Fotografía: Boria Audiovisuales



Diseño Gráfico: Sergio Calvo

Prensa: Kevin Melgar (0KM Prensa)

Escenografía y vestuario: Romina Santorsola

Espacio sonoro: Tomás Kruse / Lautaro Aichenbaum

Iluminación: Belén Rivero y Lucía Collini

Producción: FPI

