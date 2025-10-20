Más Servicios en tu Barrio, en Caballito, Nuñez y La Boca

El Gobierno de la Ciudad continúa desarrollando el programa Más servicios en tu barrio, una propuesta que instala oficinas móviles en plazas y parques porteños con el propósito de ofrecer atención personalizada y facilitar la realización de trámites sin necesidad de recorrer grandes distancias.

A través de este operativo, los vecinos pueden gestionar documentos esenciales como la renovación del DNI, acceder a vacunación, recibir anteojos y atención odontológica, y resolver trámites vinculados a distintos organismos. También se brinda la posibilidad de castrar y vacunar animales de compañía.

Esta semana, los stands funcionarán el martes 21 y miércoles 22 en la Plaza Irlanda (Av. Tte. Gral. Donato Álvarez y Av. Gaona), en Caballito; el jueves 23 y viernes 24 en la Plaza Balcarce (Av. Cabildo y Jaramillo), en Núñez; y el sábado 25 en la Plaza Islas Malvinas (Caboto y 20 de Septiembre), en Catalinas, La Boca.

El servicio odontológico se ofrecerá los días lunes, miércoles, viernes y sábado, mientras que los controles oftalmológicos estarán disponibles el lunes, martes, jueves y sábado. La vacunación contra la gripe y el Covid se aplicará de martes a sábado, con cupos limitados. El martes se realizarán castraciones de animales, con turno previo, y la vacunación de mascotas estará disponible ese mismo día, además del jueves, viernes y sábado.

Asimismo, el taller itinerante de reparación de objetos, conocido como Repara Móvil, funcionará el martes, miércoles y sábado. Entre el martes y el viernes también se podrán realizar inscripciones y cambios de instituciones educativas, presentar reclamos o recibir asesoramiento en la oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal.

Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de diversos organismos de la Ciudad como la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. También se encuentra disponible una isla digital, donde los vecinos pueden realizar trámites en línea, como la solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, y la gestión de servicios de AGIP y MiBA.

El calendario de operativos del programa se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

