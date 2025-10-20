20 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

06-tangoba

Milonga con los Campeones Mundiales de Tango, en la Casa de la Cultura

La Bocina 19 de octubre de 2025
16-baco polaco

“Baco polaco”: Eurípides a la criolla, por Mauricio Kartun

La Bocina 18 de octubre de 2025
25-gardel

Visita guiada por la casa y la vida de Carlos Gardel

La Bocina 17 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

20-osvaldo piro

Homenaje a Osvaldo Piro, en el Palacio Libertad

La Bocina 20 de octubre de 2025
31-mas servicios

Más Servicios en tu Barrio, en Caballito, Nuñez y La Boca

La Bocina 20 de octubre de 2025
20-línea F

El gobierno porteño llamó a licitación para construir la línea F de subte

La Bocina 20 de octubre de 2025
20-concejal detenido

Concejal de LLA, detenido por dispararle a su novia

La Bocina 20 de octubre de 2025