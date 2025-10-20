Homenaje a Osvaldo Piro, en el Palacio Libertad
Homenaje a Osvaldo Piro
Director invitado: Oscar De Elía
Artistas invitados: Hugo Marcel, Patricia Barone, Alberto Bianco, Alfredo Piro Rinaldi, Rafael Gíntoli
Miércoles 22 de octubre I 20 h
Auditorio Nacional I Palacio Libertad
Entrada Libre
Programa:
– Selección Gardel (Carlos Gardel)
– Melancólico (Julián Plaza)
– Magia en Buenos Aires (Osvaldo Piro)
– El abrojito (José Fernández Blanco/Luis Bernstein)
Alberto Bianco, voz
– Eclipse (Osvaldo Piro)
Brigitta Danko, violín
– Qué buena fe (Eladia Blázquez)
Patricia Barone, voz
– Bandó (Ástor Piazzolla)
Horacio Romo, bandoneón
– Qué me van a hablar de amor (Homero Espósito/Héctor Stamponi)
Alfredo Piro Rinaldi, voz
– Octubre (Osvaldo Piro)
– La última copa (Francisco Canaro/Juan Caruso)
Hugo Marcel, voz
– Azulnoche (Osvaldo Piro)
Rafael Gíntoli, violín
– Kicho (Ástor Piazzolla)
Sergio Rivas, contrabajo
Rafael Gíntoli, violín
Todos los arreglos son del maestro Osvaldo Piro
La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.
Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected]