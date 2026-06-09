Más Servicios En Tu Barrio en Villa Riachuelo, Liniers y Chacarita

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de lunes a sábado con sus stands móviles ubicados en parques y plazas de distintos barrios.

as oficinas estarán disponibles de 9 a 14, el martes 9 y el miércoles 10 en la Plaza Sudamérica (Av. Piedra Buena y Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz), en Villa Riachuelo; el jueves 11 y el viernes 12 en el Shopping de Liniers (José León Suárez y Coronel Ramón Lorenzo Falcón), en Liniers, y el sábado 13 en el Parque Los Andes (Av. Corrientes y Av. Dorrego), en Chacarita.

Durante toda la semana se podrá tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados y los vecinos podrán presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor y en la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas, y recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE. De martes a sábado, también será posible realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

La vacunación antigripal y contra el Covid se ofrecerá de lunes a viernes, con cupos limitados. El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos el lunes, martes, jueves y sábado, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica el lunes, miércoles, viernes y sábado, con inscripción aquí.

La castración de mascotas se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, los martes y jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

Otra de las prestaciones que forma parte del despliegue es la presencia del stand Repara Móvil, un espacio donde se pueden arreglar objetos, promoviendo el reciclaje, que funcionará esta semana de martes a sábado en los respectivos barrios. También habrá espectáculos culturales para toda la familia el viernes en Liniers y Chacarita.

El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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