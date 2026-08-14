“Alegres corderos”: teatro y asamblea en el Complejo Ítaca

Alegres Corderos (de pasiones tristes) es una experiencia teatral inmersiva y audiovisual escrita y dirigida por Fernando De Candia, en codirección de Tomás Núñez, que ya forma parte de la cartelera de Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA) todos los sábados a las 17:30 hs.

La obra propone un formato que disuelve la frontera entre escena y platea: el público participa de una junta vecinal abierta y comparte el espacio con el elenco mientras se desarrolla el debate. La comunidad se construye en tiempo real, con cada espectador convertido en un vecino más.

A esa inmersión se suma un dispositivo escénico de fuerte impronta audiovisual: transmisiones, cámaras que registran el espacio público y proyecciones que reordenan o distorsionan los hechos sobre la marcha.

Inspirada en Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, la obra traslada aquel conflicto a Punta de Agua, un pueblo ficticio del noroeste argentino cuya economía depende de una mina y un complejo termal. Cuando el Dr. Sergio Sanguinetti descubre que el agua está contaminada, su advertencia sanitaria se convierte en amenaza para el poder político, los intereses económicos y los medios que protegen el “progreso” del pueblo.

La ficción dialoga de manera directa con la coyuntura argentina actual. Mientras en distintas provincias la sociedad civil se organiza para frenar el avance de la megaminería para proteger sus fuentes de agua, mientras que el poder político lo habilita como motor de “desarrollo”. Alegres Corderos retoma esa tensión y lo convierte en el corazón dramático de la obra, planteando preguntas que no permiten respuestas cómodas.

El título funciona como metáfora política y afectiva, e invita a pensar la contaminación no solo como un problema ecológico, sino como un fenómeno que también compromete la obediencia y la resignación en nuestras decisiones colectivas.

El proyecto fue seleccionado y participó del Festival Anfibia (Madrid, noviembre 2025).

FICHA TÉCNICA

Título: Alegres Corderos (de pasiones tristes)

Género: Experiencia teatral inmersiva y audiovisual

Lugar: Ítaca Complejo Teatral — Humahuaca 4027, CABA

Entradas: Alternativa Teatral

Horario: sábados a las 17:30

Autor y director: Fernando De Candia

Codirección: Tomás Núñez

Producción general: Carla Muñoz

Producción audiovisual: Yamila Risso

Elenco: Fernando De Candia (Sergio Sanguinetti), Lionel Sinnott (Gustavo Sanguinetti), Florencia Tropeano (Roberta), Francisco Godoy (Alberto), Lucia Cordeiro (Julia), Bianca Astuto (Mónica), Florencia Niseggi (Blanca), Pedro Moreno (Carlos), Simon Gomez Peña (Pablo), Juani González (Nico), Olga Stella (Juana).

Colaboración audiovisual: Kusi Tv

Comunicación y Difusión general: Flor Niseggi, Bianca Astuto y Juani González.

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