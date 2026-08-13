“El Gran Circo” en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos

Estrenado en 1983 y uno de los espectáculos más convocantes en la historia del teatro argentino, El Gran Circo fue pensado por su creador, Ariel Bufano, como un homenaje a los orígenes del teatro nacional y a sus pioneros, los hermanos Podestá. Conducido por Don Maese Trujamán de los Caminos, presentador de los diferentes números, por la pista de El Gran Circo desfilan el Payaso Totó y su perrita Violeta, Jack Doscientos Kilos, el Domador y sus Leones Amaestrados, el Mago Merlino, las Tres Avestruces Gigantes y el pequeño hombre-bala Goleto, entre muchos otros personajes y destrezas circenses para las cuales los titiriteros utilizan títeres de todos los tamaños y una gran diversidad de técnicas. Como insinuó algún crítico, puede que la inquebrantable vigencia de este raro, hermoso y desconcertante espectáculo radique en que sintetiza todos los posibles e imaginarios circos de la infancia.

Funciones: Sábados y domingos a las 15 hs, en el Cine Teatro El Plata, Avda. Juan Bautista Alberdi 5765.

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