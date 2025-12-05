5 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

xr:d:DAFCj0_-Tmc:297,j:5078204162683837961,t:23070515

Música de películas con orquesta, bajo las estrellas

La Bocina 5 de diciembre de 2025
17-quino

“Un mundo en clave de Quino”: muestra en la Casa de la Cultura

La Bocina 4 de diciembre de 2025
Alberto-Castillo-2-port-6c67f276

Vecinos celebran el cumpleaños de Villa Luro, y el de Alberto Castillo

La Bocina 3 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

03-animal

“Animal o la salida humana” en el Cine Teatro El Plata

La Bocina 5 de diciembre de 2025
xr:d:DAFCj0_-Tmc:297,j:5078204162683837961,t:23070515

Música de películas con orquesta, bajo las estrellas

La Bocina 5 de diciembre de 2025
04-derrumbe

Murió una mujer al derrumbarse un andamio, en Chivilcoy al 3600

La Bocina 4 de diciembre de 2025
17-quino

“Un mundo en clave de Quino”: muestra en la Casa de la Cultura

La Bocina 4 de diciembre de 2025