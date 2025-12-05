Música de películas con orquesta, bajo las estrellas

Música sinfónica de películas. La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires invita a disfrutar un concierto especial al aire libre, con entrada libre y sin costo. Bajo la dirección de Carlos David Jaimes, presentará un programa dedicado a la música del cine, con versiones sinfónicas de bandas sonoras emblemáticas. El viernes 5 a las 20 h en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada libre y sin costo por orden de llegada hasta completar capacidad del espacio. Se suspende por lluvia.

