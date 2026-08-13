El Ministerio de Cultura de la Ciudad celebrará el Día del Niño con una programación especial el sábado 15 y el domingo 16 de agosto en el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte, el Planetario, distintas salas del Complejo Teatral de Buenos Aires, el Museo Moderno y espacios de la Red de MuseosBA. Habrá conciertos, teatro, cine, talleres, recorridos participativos y juegos para disfrutar en familia.

En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), el domingo 16 de agosto a las 17 h, Laura Migliorisi presentará Vientito de río en la Capilla. El concierto combinará canciones, poemas y juegos musicales en un recorrido que integrará música, palabra y distintos paisajes sonoros. La actividad será con entrada sin costo.

El Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) ofrecerá una programación especial durante todo el fin de semana. El sábado 15 habrá funciones de Cosas Chiquienormes a las 11 h y Mundo Arlequín: Una loca re-Zeta a las 14 h. El domingo 16 se repetirá Cosas Chiquienormes en función distendida a las 11 h, volverá a proyectarse La chica más rara del mundo a las 14 h y, a las 17 h, cerrará la jornada el recital de Mecache Rock. Las entradas para los espectáculos están disponibles a través de EntradasBA y en la boletería del teatro.

El Complejo Teatral de Buenos Aires contará con tres propuestas para grandes y chicos. En el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715), el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín presentará Remigio Verdiales, un carpincho, de Pablo Gorlero, el sábado y el domingo a las 15 h. En el Teatro de la Ribera (Av. Pedro de Mendoza 1821), se podrá disfrutar del musical Benito de La Boca, inspirado en la vida y la obra de Benito Quinquela Martín, ambos días a las 15 h. Por último, el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) ofrecerá funciones de El Gran Circo, de Ariel Bufano, el sábado y el domingo a las 15 h. Las entradas están disponibles en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires y en las boleterías de las salas.

El Museo Moderno (Av. San Juan 350) celebrará el Día del Niño con una jornada dedicada a las familias. De 11.30 a 13 h se realizará Noctilucas resplandecientes, un taller de pintura y movimiento para chicos de 3 a 5 años y sus familias, con inscripción previa. De 15 a 17 h tendrá lugar Travesía fluorescente, un espacio de exploración creativa inspirado en los ecosistemas marinos. Finalmente, de 16 a 17.30 h se desarrollará Un viaje extraordinario, un recorrido participativo por las exposiciones del museo, también con inscripción previa. Todas las actividades serán sin costo.

La Red de MuseosBA desplegará propuestas en seis sedes el domingo 16. En el Museo de la Ciudad (Defensa 187 y Defensa 223), de 11 a 20 h, se podrá crear un personaje combinando e interviniendo distintas partes del rostro y del cuerpo. En el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaures 735), de 16 a 17 h, el taller Rinconcito arrabalero, rinconcito del color invitará a pintar y jugar a partir del universo del barrio, el tango y la obra de Gardel.

El Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) será una de las sedes principales. Entre las 14 y las 17 h habrá juegos de madera y talleres de títeres, origami y creación literaria. También se realizarán las visitas guiadas El tesoro de don Juan Manuel, a las 14 y a las 16 h, y el espectáculo musical Sabadito, de La Veredita Pequeña Orquesta, a las 15 h.

En el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, a las 16 h, se proyectará Memorias de un cazador de fama mundial, de Ottó Foky. El Museo de la Imaginación y el Juego, otra de las sedes principales, tendrá juegos de madera de 14 a 17 h, un taller artístico a las 15 h, rondas de música para bebés a las 15 y a las 16 h y el espectáculo teatral La coleccionista de palabras a las 16 h.

En el Museo Benito Quinquela Martín (Av. Don Pedro de Mendoza 1835), de 11.30 a 12.30 h, se realizará Mi infancia en colores, un taller de collage para crear una obra a partir de recuerdos, lugares y emociones. Las propuestas de MuseosBA estarán incluidas en la entrada a cada museo.

El Planetario tendrá funciones distendidas de Veo veo a las 11, y de Te quiero desde el mar hasta el cielo para niños mayores de 7 años a las 12 h. También se podrá disfrutar de Te quiero desde el mar hasta el cielo a las 13 h, Alerta espacial a las 14.30 y a las 19 h, Veo veo a las 16 h, y Top 5 a las 17.30 h. Habrá visitas guiadas a las 11, 14.30 y 16 h, Observación de sol con telescopios a las 16 hs y Observación nocturna a las 19 h, ambas sujetas a condiciones meteorológicas. Además, habrá un espacio de dibujo y mural colaborativo en la explanada. Más información y entradas en la web.

La Usina del Arte (Agustín Caffarena 1) ofrecerá propuestas durante todo el fin de semana. El sábado 15, a las 19 h, Caliope Family presentará Un emblema para siempre, un concierto en el que realizará la filmación en vivo de un audiovisual de Emblema, con formación completa e invitados especiales. La apertura estará a cargo de Chukuband. La actividad será con reserva previa.

El domingo 16, de 14 a 19 h, Pequeñas maravillas propondrá un espacio de exploración, juego y experimentación sensorial y musical para chicos de 0 a 3 años. A las 14 h, la visita guiada Historias de circo invitará a chicos desde los 6 años a descubrir la Usina a través de juegos, desafíos y propuestas vinculadas con el universo circense. A las 16 h se presentará Suena Tan Gurí, un espectáculo de música, historias, humor y juegos para toda la familia, con reserva previa. A las 17 h, Vanessa Alanis cerrará la jornada con La naranja se pasea, un recorrido por el universo de María Elena Walsh. Las demás actividades serán con entrada libre y sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

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