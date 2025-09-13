El “ruidazo” se hizo escuchar en los barrios; sesión especial en Diputados, para rechazar los vetos
Un ruidazo nacional se realizó en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, para expresar el fuerte rechazo social a los nuevos vetos del presidente Milei.
Las cacerolas y silbatos se escucharon en la puerta del Hospital Garrahan, pero también en barrios como Caballito, Boedo, La Paternal, Recoleta, Balvanera, Parque Chacabuco y Villa Lugano, entre otros.
Con el apoyo de 31 diputados, la agenda convenida incluye además el tratamiento de la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que tanto preocupa al Gobierno.
La Ley de Emergencia Pediátrica iniciativa implicaba una recomposición salarial para el personal de centros médicos como el Hospital Garrahan, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año. Había sido sancionada en el Senado el 22 de agosto pasado con 62 votos a favor y apenas ocho rechazos de senadores libertarios y macristas.
En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, contemplaba la actualización automática de salarios según la inflación, fondos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un aumento progresivo de la inversión estatal en educación, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.