13 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

15-verduras

En el Mercado Central, frutas y verduras aumentaron el doble que la inflación oficial

La Bocina 12 de septiembre de 2025
12-ruidazo

“Ruidazo” del Garrahan y universidades, para rechazar los vetos y el ajuste

La Bocina 12 de septiembre de 2025
11-adorni

Adorni: “en las elecciones de octubre, queremos arrasar”

La Bocina 11 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

13-ruidazo

El “ruidazo” se hizo escuchar en los barrios; sesión especial en Diputados, para rechazar los vetos

La Bocina 13 de septiembre de 2025
15-verduras

En el Mercado Central, frutas y verduras aumentaron el doble que la inflación oficial

La Bocina 12 de septiembre de 2025
12-ruidazo

“Ruidazo” del Garrahan y universidades, para rechazar los vetos y el ajuste

La Bocina 12 de septiembre de 2025
12-casano

Clase magistral de Eleonora Cassano, para estudiantes de danza

La Bocina 12 de septiembre de 2025